Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 14: Heile Welt
43 Min.Ab 12
Was bekommt ein talentierter Vertreter, der seine Waren den einsamen Hausfrauen in einem bürgerlichen Wohnviertel anbietet, von den kleinen schmutzigen Geheimnissen hinter der anständigen Fassade mit? Und welches Geheimnis aus seiner Vergangenheit trägt er selbst mit sich herum? Als nach über 40 Jahren seine Leiche auftaucht, sucht die Mordkommission nach den Frustrationen hinter der Kulisse der Anständigkeit ...
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
