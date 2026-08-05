Highlights: Annette Frier, Bastian Pastewka, Anke Engelke & Co.Jetzt kostenlos streamen
Comedy Allstars - Meilensteine des Humors
Folge 3: Highlights: Annette Frier, Bastian Pastewka, Anke Engelke & Co.
46 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12
Von Kultsendungen wie "Die Wochenshow" und "Ladykracher" bis hin zur Kultserie "Pastewka": Die Comedy-Legenden Anke Engelke, Bastian Pastewka, Annette Frier, Christoph Maria Herbst und viele mehr verraten ihre persönlichen Comedy-Highlights und schauen auf Meilensteine ihrer Karrieren.
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Alle Staffeln im Überblick
Comedy Allstars - Meilensteine des Humors
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Unterhaltung, Mini-Serie
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: BRAINPOOL Entertainment GmbH & © Season 2: Brainpool Entertainment GmbH