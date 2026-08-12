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Comedy Allstars - Meilensteine des Humors

Highlights: Michael "Bully" Herbig, Carolin Kebekus, Kaya Yanar und Mario Barth

ProSiebenStaffel 1Folge 6vom 12.08.2026
Highlights: Michael "Bully" Herbig, Carolin Kebekus, Kaya Yanar und Mario Barth

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Comedy Allstars - Meilensteine des Humors

Folge 6: Highlights: Michael "Bully" Herbig, Carolin Kebekus, Kaya Yanar und Mario Barth

51 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12

Michael "Bully" Herbig, Carolin Kebekus, Kaya Yanar, Mario Barth und weitere deutschen Comedy-Größen kommentieren persönliche Auftritte und erinnern sich an ihre witzigsten und besten Momente aus drei Jahrzehnten Comedy.

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