Highlights: Hape Kerkeling, Martina Hill, Max Giermann und Michael KesslerJetzt kostenlos streamen
Comedy Allstars - Meilensteine des Humors
Folge 5: Highlights: Hape Kerkeling, Martina Hill, Max Giermann und Michael Kessler
48 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12
Hape Kerkeling, Martina Hill, Max Giermann, Michael Kessler, Annette Frier und weitere deutschen Comedy-Größen kommentieren persönliche Auftritte und erinnern sich an ihre witzigsten und besten Momente aus drei Jahrzehnten Comedy.
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Comedy Allstars - Meilensteine des Humors
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Unterhaltung, Mini-Serie
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: BRAINPOOL Entertainment GmbH & © Season 2: Brainpool Entertainment GmbH