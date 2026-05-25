Mario Haas und Edi GliederJetzt kostenlos streamen
Copa Pelé – Legenden mit Schmäh
Folge 3: Mario Haas und Edi Glieder
60 Min.Folge vom 25.05.2026
Zwei Vollblut-Kicker, eine Menge Geschichten – Mario Hochgerner hat sich diesmal Mario Haas und Edi Glieder in den Vodcast geholt, und die beiden lassen so richtig die Hosen runter. Mario Haas, die Sturm Graz-Legende schlechthin, erzählt wie es war, von Graz aus den Sprung nach Frankreich zu Racing Straßburg zu wagen. Edi Glieder steht dem in nichts nach: Vom GAK über Austria Salzburg und den FC Tirol Innsbruck hat er sich am Ende mit Schalke 04 in den deutschen Fußball gestürzt.
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Copa Pelé – Legenden mit Schmäh
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sport, Talk
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4