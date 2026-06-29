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Copa Pelé – Legenden mit Schmäh

Günter Neukirchner & Paul Scharner

Joyn ATStaffel 1Folge 5vom 29.06.2026
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Copa Pelé – Legenden mit Schmäh

Folge 5: Günter Neukirchner & Paul Scharner

66 Min.Folge vom 29.06.2026

Moderator Mario Hochgerner hat zwei Herren eingeladen, die wissen, wie man einen Ball kickt – und noch besser, wie man darüber redet! Günter Neukirchner schwelgt in Erinnerungen an seine Zeit bei Sturm Graz und verrät, was es bedeutet, schwarz-weiß durchs Leben zu gehen. Paul Scharner hingegen hat sich die Welt ein bisschen weiter angeschaut: von den Anfängen bei Austria Wien, wo alles begann, über die norwegischen Fjorde bis tief ins Herz der Premier League.

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