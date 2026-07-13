Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Copa Pelé – Legenden mit Schmäh

Jakob Jantscher & Thomas Flögel

Joyn ATStaffel 1Folge 6vom 13.07.2026
Jakob Jantscher & Thomas Flögel

Jakob Jantscher & Thomas FlögelJetzt kostenlos streamen

Copa Pelé – Legenden mit Schmäh

Folge 6: Jakob Jantscher & Thomas Flögel

53 Min.Folge vom 13.07.2026

Moderator Mario Hochgerner begrüßt in Episode 6 zwei Männer, die den österreichischen Fußball über viele Jahre geprägt haben – Jakob Jantscher und Thomas Flögel. Zwei Generationen, zwei spannende Karrieren und jede Menge Geschichten aus der Welt des Fußballs!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Copa Pelé – Legenden mit Schmäh
Joyn AT
Copa Pelé – Legenden mit Schmäh

Copa Pelé – Legenden mit Schmäh

Alle 1 Staffeln und Folgen