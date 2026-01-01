Counterpart
Folge 1: Die Kreuzung
54 Min.Ab 16
Nach über 30 Jahren in der gleichen Abteilung wünscht sich Howard Silk ein wenig Abwechslung, doch sein Vorgesetzter lehnt eine Beförderung ab. Im Anschluss an das Gespräch besucht er seine Frau im Krankenhaus. Sie liegt nach einem Unfall seit sechs Wochen im Koma - ohne Aussicht auf Besserung. Als Howard am nächsten Tag bei der Arbeit erscheint, wird er von einem Sicherheitsmitarbeiter abgefangen und in einen Raum gebracht, in dem er eine unglaubliche Wahrheit erfährt.
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller
Produktion:US, 2017
