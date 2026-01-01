Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Counterpart

Die Kreuzung

ProSieben FUNStaffel 1Folge 1
Joyn Plus
Die Kreuzung

Die KreuzungJetzt ohne Werbung streamen

Counterpart

Folge 1: Die Kreuzung

54 Min.Ab 16

Nach über 30 Jahren in der gleichen Abteilung wünscht sich Howard Silk ein wenig Abwechslung, doch sein Vorgesetzter lehnt eine Beförderung ab. Im Anschluss an das Gespräch besucht er seine Frau im Krankenhaus. Sie liegt nach einem Unfall seit sechs Wochen im Koma - ohne Aussicht auf Besserung. Als Howard am nächsten Tag bei der Arbeit erscheint, wird er von einem Sicherheitsmitarbeiter abgefangen und in einen Raum gebracht, in dem er eine unglaubliche Wahrheit erfährt.

Alle Staffeln im Überblick

Counterpart
ProSieben FUN
Counterpart

Counterpart

Alle 2 Staffeln und Folgen