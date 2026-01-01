Counterpart
Folge 10: Im Niemandsland (2)
53 Min.Ab 16
Die Verantwortlichen beider Welten schieben sich gegenseitig die Schuld an dem eskalierten Konflikt zu, der etliche Leben ausgelöscht hat. Sie finden keinen Weg der Einigung - und so schließen sie den Übergang, der die zwei Dimensionen verbindet, und beenden ihre Zusammenarbeit. Howard hat indes nur ein Ziel: Er will in seine Welt und damit zu seiner Frau zurückkehren. Pope stimmt zu, allerdings unter einer Bedingung.
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN