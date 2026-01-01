Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Counterpart

Im Niemandsland (2)

ProSieben FUNStaffel 1Folge 10
Joyn Plus
Im Niemandsland (2)

Im Niemandsland (2)Jetzt ohne Werbung streamen

Counterpart

Folge 10: Im Niemandsland (2)

53 Min.Ab 16

Die Verantwortlichen beider Welten schieben sich gegenseitig die Schuld an dem eskalierten Konflikt zu, der etliche Leben ausgelöscht hat. Sie finden keinen Weg der Einigung - und so schließen sie den Übergang, der die zwei Dimensionen verbindet, und beenden ihre Zusammenarbeit. Howard hat indes nur ein Ziel: Er will in seine Welt und damit zu seiner Frau zurückkehren. Pope stimmt zu, allerdings unter einer Bedingung.

Alle Staffeln im Überblick

Counterpart
ProSieben FUN
Counterpart

Counterpart

Alle 2 Staffeln und Folgen