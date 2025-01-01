Zum Inhalt springenBarrierefrei
Counterpart

Der Maulwurf

ProSieben FUNStaffel 1Folge 4
Der Maulwurf

Counterpart

Folge 4: Der Maulwurf

54 Min.Ab 16

Howard und Prime tauschen heimlich ihre Identitäten. Prime muss enttäuscht feststellen, dass Quayle Howards Beförderung nicht, wie vereinbart, vorgenommen hat. In einem Gespräch der beiden warnt Prime vor einem Maulwurf in den eigenen Reihen. Howard macht unterdessen in der anderen Dimension eine erschreckende Entdeckung: Er trifft auf Primes Ex-Frau Emily und deren gemeinsame Tochter Anna.

Counterpart
ProSieben FUN
Counterpart

Counterpart

