Counterpart
Folge 4: Der Maulwurf
54 Min.Ab 16
Howard und Prime tauschen heimlich ihre Identitäten. Prime muss enttäuscht feststellen, dass Quayle Howards Beförderung nicht, wie vereinbart, vorgenommen hat. In einem Gespräch der beiden warnt Prime vor einem Maulwurf in den eigenen Reihen. Howard macht unterdessen in der anderen Dimension eine erschreckende Entdeckung: Er trifft auf Primes Ex-Frau Emily und deren gemeinsame Tochter Anna.
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller
Produktion:US, 2017
