Counterpart
Folge 6: Tu so, als wärst du schonmal hier gewesen
53 Min.Ab 16
Nachdem Prime das Appartement von Howards Freund Andrei untersucht hat, bringt er die gefundenen Dokumente zu Quale. Doch schnell reift in ihm ein schwerwiegender Verdacht. Shaw unterzieht Howard - den er für Prime hält - einem Lügendetektortest. Doch plötzlich taucht Emily auf und unterbreitet Shaw ein Angebot.
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
16
