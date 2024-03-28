Die aufrichtigste Form der SchmeicheleiJetzt ohne Werbung streamen
Counterpart
Folge 7: Die aufrichtigste Form der Schmeichelei
51 Min.Folge vom 28.03.2024Ab 16
Clare blickt auf ihre bewegte Vergangenheit zurück: Als Waise aufgewachsen, wurde sie bereits mit elf Jahren darauf trainiert, die Rolle ihrer Doppelgängerin in der anderen Welt eines Tages zu übernehmen. Sie ahnt nicht, dass Prime ihrem Ehemann Peter Quale Dokumente vorlegt, die beweisen, dass Clare Kontakt zur anderen Seite hat.
Alle Staffeln im Überblick
Counterpart
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN