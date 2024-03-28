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Die aufrichtigste Form der Schmeichelei

ProSieben FUNStaffel 1Folge 7vom 28.03.2024
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Folge 7: Die aufrichtigste Form der Schmeichelei

51 Min.Folge vom 28.03.2024Ab 16

Clare blickt auf ihre bewegte Vergangenheit zurück: Als Waise aufgewachsen, wurde sie bereits mit elf Jahren darauf trainiert, die Rolle ihrer Doppelgängerin in der anderen Welt eines Tages zu übernehmen. Sie ahnt nicht, dass Prime ihrem Ehemann Peter Quale Dokumente vorlegt, die beweisen, dass Clare Kontakt zur anderen Seite hat.

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