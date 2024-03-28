Counterpart
Folge 9: Im Niemandsland (1)
51 Min.Folge vom 28.03.2024Ab 16
Prime befindet sich auf der Flucht, nachdem er erfahren hat, dass er als Maulwurf verdächtigt wird. Zeitgleich erfährt Howard von Kaspar, was wirklich hinter dem Unfall seiner Frau steckt. Daraufhin will er in seine eigene Welt zurückkehren. Als Prime auf der anderen Seite ankommt, wird er von Aldrich festgehalten.
Alle Staffeln im Überblick
Counterpart
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN