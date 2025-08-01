Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cracked

Grenzenlos

BetaStaffel 1Folge 4
Grenzenlos

GrenzenlosJetzt kostenlos streamen

Cracked

Folge 4: Grenzenlos

42 Min.Ab 12

Ein obdachloser Mann glaubt, dass er von einem Werwolf angegriffen wurde. Der Angreifer entpuppt sich jedoch als ein Mann, der schier besinnungslos wütet und in seinem Wahn sogar einen Mord beging. Der Täter entkommt. Während der Ermittlungen muss Aidan nicht nur mit seiner Ex-Freundin zusammenarbeiten. Der Cop entwickelt zudem eine Beziehung zu einer Frau, die aus der Gewalt des psychotischen Killers gerettet wurde.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Cracked
Beta
Cracked

Cracked

Alle 2 Staffeln und Folgen