Cracked
Folge 7: Rocket Man
42 Min.Ab 16
Detective Aidan Black und die forensische Psychiaterin Dr. Daniella Ridley haben diesmal einen ungewöhnlichen Fall zu lösen. Das Mitglied eines Rock-Duos, das bekannt für seine häufigen und heftigen Streitereien ist, wird tot aufgefunden. Ist aus einer Auseinandersetzung wirklich Totschlag geworden?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Cracked
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Beta Film GmbH