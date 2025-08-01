Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cracked

Verlorene Zeit

Staffel 1Folge 6
Verlorene Zeit

Cracked

Folge 6: Verlorene Zeit

42 Min.Ab 12

Das Team, Detective Aidan Black und die forensische Psychiaterin Dr. Daniella Ridley, hat es diesmal mit einer Mutter zu tun, die ihr Baby verstoßen hat und spurlos verschwunden ist. Bei ihren Nachforschungen müssen sie sich intensiv mit dem Thema Mutterschaft und Wochenbettpsychose auseinandersetzen, um endlich die Kindsmutter zu finden.

Cracked

Cracked

