Folge 6: Verlorene Zeit
42 Min.Ab 12
Das Team, Detective Aidan Black und die forensische Psychiaterin Dr. Daniella Ridley, hat es diesmal mit einer Mutter zu tun, die ihr Baby verstoßen hat und spurlos verschwunden ist. Bei ihren Nachforschungen müssen sie sich intensiv mit dem Thema Mutterschaft und Wochenbettpsychose auseinandersetzen, um endlich die Kindsmutter zu finden.
