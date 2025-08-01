Cracked
Folge 8: Der Informant
42 Min.Ab 12
Das Team, der Detective Aidan Black und die forensische Psychiaterin Dr. Daniella Ridley, muss diesmal mit einem Ex-Hockey-Profi zusammenarbeiten, um einen Kriminellen zu fassen. Und Leo darf bei einer interessanten Morduntersuchung assistieren.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Cracked
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH