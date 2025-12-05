Staffel 6Folge 12vom 05.12.2025
Hummer-TacoJetzt kostenlos streamen
Crazy Food USA - Wir frittieren (fast) alles!
Folge 12: Hummer-Taco
23 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12
Die "Contra Costa County Fair" schmeckt nach Mexiko: Noah Cappe kostet den berühmten Taquirito. Anschließend besucht der Foodie die "Balboa Park December Nights", wo mehrere Kulturen aufeinanderprallen und ein Gaumenfest präsentieren.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Crazy Food USA - Wir frittieren (fast) alles!
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reise, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beyond Entertainment Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren