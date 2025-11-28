Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 6Folge 8vom 28.11.2025
Fruchtiges Laster

Folge 8: Fruchtiges Laster

22 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12

In Florida ruft die "Manatee County Fair? experimentierfreudige Feinschmecker auf den Plan: Noah Cappe probiert einen Pizza-Burrito und eine Hot-Dog-Frühlingsrolle. Anschließend kostet der Foodie sich bei den "Hillbilly Days" durch jede Menge Kohlenhydrate.

