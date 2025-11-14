Zum Inhalt springenBarrierefrei
Crazy Food USA - Wir frittieren (fast) alles!

ProSieben MAXXStaffel 6Folge 3vom 14.11.2025
Eiskalte Kronjuwelen

Crazy Food USA - Wir frittieren (fast) alles!

Folge 3: Eiskalte Kronjuwelen

22 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12

Noah Cappe mischt sich unter die Besucher des Texas Renaissance Festivals. Es ist das größte seiner Art in den USA - kein Wunder, dass es hier viel zu entdecken gibt. Neben einem wahrhaft königlichen Sandwich schwärmen die Festivalteilnehmer vor allem von Koch Charlies köstlichem Pommes-Corn-Dog.

