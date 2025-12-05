Staffel 6Folge 9vom 05.12.2025
Folge 9: Der magische Vulkan
22 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12
In Texas kommt Noah Cappe voll auf seine Kosten: Hier wird dem Foodie ein Gericht aus Fleisch und Schokolade serviert. Anschließend kostet Noah auf der "Pima County" eine außergewöhnliche Dessertkreation.
Genre:Kochen, Reise
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beyond Entertainment Limited
