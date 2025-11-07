Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schießpulver und Rum – Teil 1

Schießpulver und Rum – Teil 1Jetzt kostenlos streamen

Crusoe - Die komplette Serie

Folge 1: Schießpulver und Rum – Teil 1

45 Min.Ab 12

Gestrandet und auf Rettung hoffend, erinnert sich Robinson Crusoe, wie alles begann. Ein ankommendes Schiff entpuppt sich jedoch als Piratenschiff unter dem Kommando von Kapitän Lynch. Trotz funktionierender Fallen wird Crusoe gefangen genommen, während Freitag entkommt. Die Piraten zwingen ihn, eine goldene Kanone mit Hilfe einer Karte zu finden, die auf den Rücken eines Piraten tätowiert ist.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Crusoe - Die komplette Serie
Planet Movies

Crusoe - Die komplette Serie

Alle 1 Staffeln und Folgen