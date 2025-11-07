Crusoe - Die komplette Serie
Folge 11: Jagdfest
44 Min.Ab 12
Robinson und Freitag werden Ziel eines „Count Coup“ und erkennen darin den ersten Zug des königlichen „Cacique“-Clans der Arawak, der gefürchtetsten Krieger. Nach mehreren Toten werden sie gefangen genommen und zur Hinrichtung gebracht. Doch Robinson schürt die Besessenheit des Königs mit den Sklavenhändlern und schafft eine Chance zur Flucht.
Genre:Drama, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film