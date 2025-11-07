Crusoe - Die komplette Serie
Folge 12: Freitags Vorsehung
44 Min.Ab 12
Freitag und Crusoe sind auf der Suche nach Nahrung, als über ihnen die Rakete eines Schiffes explodiert. Crusoe und Freitag eilen zu dem Schiff, müssen aber enttäuscht feststellen, dass es sich zurückzieht. Crusoe sieht Männer von einem gekenterten Boot ans Ufer schwimmen und eilt herbei, um einen der Männer zu retten, der zu seiner Überraschung Mr. Blackthorn ist.
Genre:Drama, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film