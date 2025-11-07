Crusoe - Die komplette Serie
Folge 9: Kein Spiel
44 Min.Ab 12
In einer Reihe von Prüfungen, die von den Eingeborenen als Initiationsritual genutzt werden, siegt Robinsons Ingenieurskunst über Freitags. Nachdem Freitag gesteht, dass er die Mutprobe im krokodilverseuchten Wasser nicht bestanden und damit seinen Vater und den Stamm enttäuscht hat, ist Robinson entschlossen, dies wiedergutzumachen. Doch ein Unfall führt zu einer schrecklichen Wendung.
