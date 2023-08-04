Farbspektakel und Make-up-PanneJetzt kostenlos streamen
Cut it - Die VorHAIR NachHAIR Show
Folge 1: Farbspektakel und Make-up-Panne
46 Min.Folge vom 04.08.2023Ab 6
Die Jungfriseur:innen greifen bei der Farbe ordentlich zu. Nicht nur bei den Haaren wird wild experimentiert, auch beim Make-up wird gepinselt, was das Zeug hält. Nicht immer mit dem gewünschten Ergebnis, wie Profi-Friseur Cristoph Gambeck findet.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Cut it - Die VorHAIR NachHAIR Show
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen