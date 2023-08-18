Doppel-Buzzer und hektisches Finale Jetzt kostenlos streamen
Cut it - Die VorHAIR NachHAIR Show
Folge 3: Doppel-Buzzer und hektisches Finale
49 Min.Folge vom 18.08.2023Ab 6
Die vier Jungfriseur:innen stellen sich vier verschiedenen Herausforderungen. Kundin Corinna kämpft seit der Geburt ihres Kindes mit Haarausfall und wünscht sich sehnlichst einen optischen Neustart. Währenddessen macht Friseurin Melike ihre ersten Erfahrungen mit dem Schnitt von Afro-Haaren. Wer wird Experte Cristoph Gambeck am Ende von sich überzeugen und den Sieg mit nach Hause nehmen?
Genre:Reality
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen