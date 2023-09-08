Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cut it - Die VorHAIR NachHAIR Show

Zwischen wallender Mähne und Flieder-Look

sixxStaffel 2Folge 6vom 08.09.2023
Zwischen wallender Mähne und Flieder-Look

Zwischen wallender Mähne und Flieder-LookJetzt kostenlos streamen

Cut it - Die VorHAIR NachHAIR Show

Folge 6: Zwischen wallender Mähne und Flieder-Look

48 Min.Folge vom 08.09.2023Ab 6

Julya, Thommy, Giulia und Antonia begeben sich in den Salon und treffen dort zum ersten Mal auf ihre Kundinnen. Die meisten der Frauen wollen keine kurzen Haare, doch an diesem Tag dürfen sie nicht entscheiden, was auf ihrem Kopf passieren wird. Die Nachwuchs-Friseure kennen sich aus und wollen den besten Look für ihre Klientinnen kreieren. Wie werden die Ergebnisse am Ende aussehen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Cut it - Die VorHAIR NachHAIR Show
sixx
Cut it - Die VorHAIR NachHAIR Show

Cut it - Die VorHAIR NachHAIR Show

Alle 4 Staffeln und Folgen