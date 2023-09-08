Zwischen wallender Mähne und Flieder-LookJetzt kostenlos streamen
Cut it - Die VorHAIR NachHAIR Show
Folge 6: Zwischen wallender Mähne und Flieder-Look
48 Min.Folge vom 08.09.2023Ab 6
Julya, Thommy, Giulia und Antonia begeben sich in den Salon und treffen dort zum ersten Mal auf ihre Kundinnen. Die meisten der Frauen wollen keine kurzen Haare, doch an diesem Tag dürfen sie nicht entscheiden, was auf ihrem Kopf passieren wird. Die Nachwuchs-Friseure kennen sich aus und wollen den besten Look für ihre Klientinnen kreieren. Wie werden die Ergebnisse am Ende aussehen?
