Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cut it - Die VorHAIR NachHAIR Show

Wenig Schnitt trifft jede Menge Farbe

sixxStaffel 2Folge 4vom 25.08.2023
Wenig Schnitt trifft jede Menge Farbe

Wenig Schnitt trifft jede Menge Farbe Jetzt kostenlos streamen

Cut it - Die VorHAIR NachHAIR Show

Folge 4: Wenig Schnitt trifft jede Menge Farbe

48 Min.Folge vom 25.08.2023Ab 6

Cristoph Gambeck freut sich auf die nächste Gruppe von Nachwuchs-Friseuren. Jasmin, Mario, Pia und Kira sind bereit für die Herausforderung und wollen zeigen, was sie alles draufhaben. Die vier Kundinnen sitzen bereits auf ihren Plätzen und warten gespannt auf ihr Umstyling. Die Frauen wissen nicht, was auf sie zukommt und dürfen das Ergebnis erst am Ende im Spiegel betrachten. Wird das Makeover allen Beteiligten gefallen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Cut it - Die VorHAIR NachHAIR Show
sixx
Cut it - Die VorHAIR NachHAIR Show

Cut it - Die VorHAIR NachHAIR Show

Alle 4 Staffeln und Folgen