Staffel 11Folge 2vom 28.04.2026
Die RückkehrendenJetzt kostenlos streamen
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Folge 2: Die Rückkehrenden
39 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 12
Den Veteraninnen wird ihr Platz streitig gemacht, denn die Neuen wollen ihren Traum verwirklichen und es ins DCC-Trainingslager schaffen. Sie müssen sich Interviews, Solos, schwierigen Choreografien und harten Jurys stellen.
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Alle Staffeln im Überblick
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Cheerleading
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11-16: MTV & © Season 11-12: MTV Germany