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Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

MTV liveStaffel 12Folge 3vom 25.07.2026
Finale

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Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

Folge 3: Finale

39 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 12

Die Veteraninnen treten nun endlich dem Bewerbungsprozess bei. Alle 83 Bewerberinnen werden bei einem Interview, einer Solo-Tanzperformance und einem Auftritt auf dem Fußballfeld bewertet.

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