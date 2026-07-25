Staffel 12Folge 3vom 25.07.2026
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Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Folge 3: Finale
39 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 12
Die Veteraninnen treten nun endlich dem Bewerbungsprozess bei. Alle 83 Bewerberinnen werden bei einem Interview, einer Solo-Tanzperformance und einem Auftritt auf dem Fußballfeld bewertet.
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Alle Staffeln im Überblick
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Cheerleading
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11-16: MTV Germany