Staffel 12Folge 7vom 06.08.2026
PersönlichkeitstestJetzt kostenlos streamen
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Folge 7: Persönlichkeitstest
39 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12
Persönlichkeit ist essenziell, wenn es darum geht, die Marke zu repräsentieren. Kelly will herausfinden, wie sich die Kandidatinnen bei einem öffentlichen Auftritt verhalten.
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Alle Staffeln im Überblick
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Cheerleading
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11-16: MTV Germany