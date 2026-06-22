Staffel 12Folge 5vom 22.06.2026
Der richtige LookJetzt kostenlos streamen
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Folge 5: Der richtige Look
39 Min.Folge vom 22.06.2026Ab 12
Die Mädels brauchen den "klassischen" Dallas-Cowboys-Cheerleader-Look: Kellis legendäres Umstyling für Haar und Make-up. Außerdem werden sie dem neuen Fitnesstest "Styku" unterzogen.
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Alle Staffeln im Überblick
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Cheerleading
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11-12, Season 14, Season 14-16: MTV Germany