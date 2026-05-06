Staffel 12Folge 6vom 06.05.2026
Medien-TrainingJetzt kostenlos streamen
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Folge 6: Medien-Training
51 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 12
Kelli will rausfinden, wer die Cheerleaderinnen bei Presseveranstaltungen am besten repräsentieren kann. Die NBC-Nachrichtenmoderatorin Meredith Land testet ihre Interviewfähigkeiten vor der Kamera.
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Alle Staffeln im Überblick
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Cheerleading
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 13-16: MTV & © Season 11-12: MTV Germany