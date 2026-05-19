Staffel 14Folge 11vom 19.05.2026
Stark bleibenJetzt kostenlos streamen
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Folge 11: Stark bleiben
40 Min.Folge vom 19.05.2026Ab 12
Marcea Lane, ehemalige Tänzerin für Michael Jackson, bringt frischen Wind ins Trainingslager. Die Kandidatinnen lernen sich zu verjüngen. Die Fotos für den Bademoden-Kalender werden bei einem besonderen Event enthüllt.
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Alle Staffeln im Überblick
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Cheerleading
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 14-16: MTV & © Season 11-12, Season 14, Season 14: MTV Germany