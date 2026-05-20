Staffel 14Folge 13vom 20.05.2026
SpieltagJetzt kostenlos streamen
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Folge 13: Spieltag
39 Min.Folge vom 20.05.2026Ab 12
Kelly muss eine wichtige Entscheidung treffen, bevor sie die neue Teamzusammenstellung bekannt gibt. Währenddessen müssen die Neulinge versuchen, alle Ablenkungen am Spieltag zu überwinden. Wer meistert die Herausforderung?
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Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Cheerleading
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11-12, Season 14, Season 14: MTV Germany & © Season 11, Season 14-16: MTV