Staffel 14Folge 12vom 19.05.2026
Die Zeit ist umJetzt kostenlos streamen
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Folge 12: Die Zeit ist um
40 Min.Folge vom 19.05.2026Ab 12
Judy ist streng bei den Proben. Die Kandidatinnen lernen beim Etiketten-Training, wie man sich unter Druck zusammennimmt. Der erste Show-Group-Auftritt des Jahres steht an. Die neuen Mitglieder müssen sich vor Charlotte und Mr. Jones beweisen.
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Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Cheerleading
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 14-16: MTV & © Season 11-12, Season 14, Season 14: MTV Germany