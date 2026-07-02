Staffel 14Folge 8vom 02.07.2026
Hier kommt KittyJetzt kostenlos streamen
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Folge 8: Hier kommt Kitty
40 Min.Folge vom 02.07.2026Ab 12
Kitty mischt die Proben auf. Die neuen Kandidatinnen finden näher zusammen und werden dann bei einem Probeauftritt bewertet. Travis Wall kommt in die Stadt.
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Alle Staffeln im Überblick
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Cheerleading
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11-12, Season 14, Season 14-16: MTV Germany