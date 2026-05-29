Staffel 15Folge 1vom 29.05.2026
Alles andersJetzt kostenlos streamen
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Folge 1: Alles anders
45 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 6
21 der besten neuen Kandidatinnen beginnen das Trainingscamp. Sie müssen Kelli und Judy schnell beeindrucken, bevor die alten Hasen dazustoßen und um ihren Platz kämpfen.
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Alle Staffeln im Überblick
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Cheerleading
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11-12, Season 14, Season 14-15: MTV Germany & © Season 11, Season 15-16: MTV