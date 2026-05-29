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Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

MTV liveStaffel 15Folge 1vom 29.05.2026
Alles anders

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Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

Folge 1: Alles anders

45 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 6

21 der besten neuen Kandidatinnen beginnen das Trainingscamp. Sie müssen Kelli und Judy schnell beeindrucken, bevor die alten Hasen dazustoßen und um ihren Platz kämpfen.

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