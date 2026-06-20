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Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

MTV liveStaffel 15Folge 4vom 20.06.2026
Im Stadion

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Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

Folge 4: Im Stadion

39 Min.Folge vom 20.06.2026Ab 6

Auf dem Feld werden die Kandidatinnen durch die Mangel gedreht. Aber überraschenderweise haben nicht nur die Neuen so ihre Probleme.

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