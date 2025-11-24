Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

MTVStaffel 15Folge 3vom 24.11.2025
Es wird ernst

Es wird ernstJetzt kostenlos streamen

Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

Folge 3: Es wird ernst

39 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 6

Die berühmte Choreografin Charm La'Donna trainiert mit den Kandidatinnen. Die alten Hasen stoßen dazu und es wird ernst. Die Choreografin Denise Dicharry zwingt alle aus ihrer Komfortzone.

Weitere Folgen in Staffel 15

Alle Staffeln im Überblick

Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
MTV

Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

Alle 2 Staffeln und Folgen