Staffel 15Folge 7vom 04.06.2026
Die harte RealitätJetzt kostenlos streamen
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Folge 7: Die harte Realität
39 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 6
Im Trainingscamp geht es nun in die entscheidende Phase. Alles steht für die Kandidaten auf dem Spiel! Doch als Kelly auf einmal schlechte Nachrichten bekommt, kommt alles zu einem abrupten Stillstand. Es könnten viele Träume platzen.
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Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Cheerleading
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11-12, Season 14, Season 14-16: MTV Germany & © Season 11, Season 16: MTV