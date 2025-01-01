Zum Inhalt springenBarrierefrei
Danni Lowinski

Der letzte Tanz

SAT.1Staffel 4Folge 11
Der letzte Tanz

Danni Lowinski

Folge 11: Der letzte Tanz

42 Min.Ab 12

Gisela "Ginger" und ihr Mann Frederick "Fred" Ritter geraten auf ihrer Rückreise aus der Schweiz in eine Polizeikontrolle. Dabei wird ein Fläschchen Gift gefunden, konfisziert und Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet. Der Hintergrund: Ginger hat Alzheimer, und nach 60 Jahren Ehe wollen die beiden auch den letzten Weg gemeinsam gehen, wenn die Krankheit Oberhand gewinnt. Eine Zwickmühle für Danni ...

