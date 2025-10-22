Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Danni Lowinski

Haussklavin

SAT.1Staffel 4Folge 4vom 22.10.2025
Haussklavin

HaussklavinJetzt kostenlos streamen

Danni Lowinski

Folge 4: Haussklavin

46 Min.Folge vom 22.10.2025Ab 6

Die verzweifelte Marina Masycha aus Weißrussland stellt sich der Ein-Euro-Anwältin Danni Lowinski vor und fleht sie um Hilfe an: Der osteuropäischen Pflegekraft wird der Mord an der ihr anvertrauten schwerkranken Frau Seitz vorgeworfen. Deren Tochter Heike Seitz hatte Marina für eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung engagiert. Danni geht der Sache nach und der Frage auf den Grund, wer wirklich Schuld am Tod der Mutter hat.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Danni Lowinski
SAT.1
Danni Lowinski

Danni Lowinski

Alle 5 Staffeln und Folgen