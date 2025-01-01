Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Danni Lowinski

Mafiabraut

SAT.1Staffel 4Folge 13
Mafiabraut

MafiabrautJetzt kostenlos streamen

Danni Lowinski

Folge 13: Mafiabraut

43 Min.Ab 12

In ihrem ersten Mordfall verteidigt Danni den im Gefängnis sitzenden Pit. Es soll einen Zeugen geben, der behauptet, Pit habe dem Opfer mit dem Tod gedroht. Bei den Ermittlungen tauchen Überwachungsbilder von Pit und Danni auf, die sie wie eine Mafiabraut aussehen lassen. Die Bilder wurden im Auftrag des ermittelnden Staatsanwaltes August von Grün gemacht. Danni muss sich etwas einfallen lassen, damit Pit nicht lebenslänglich in den Knast kommt und sie August nicht verliert.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Danni Lowinski
SAT.1
Danni Lowinski

Danni Lowinski

Alle 5 Staffeln und Folgen