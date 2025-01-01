Danni Lowinski
Folge 3: Grün ist die Hoffnung
43 Min.Ab 12
Die krebskranke Gärtnerin Bärbel Teubner wird angeklagt, weil sie nicht nur Cannabis in erheblichem Ausmaß angebaut, sondern auch damit gehandelt haben soll. Ein Fall für Danni Lowinski. Nachdem sie zuvor im Anschluss an eine Einweihungsparty neben Pit aufgewacht war, mischt der sich allerdings nun ebenfalls in den Fall ein ...
Danni Lowinski
Genre:Tragikomödie
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Phoenix Film Karlheinz