Im Namen des Herren

SAT.1Staffel 5Folge 5
Folge 5: Im Namen des Herren

43 Min.Ab 12

Das gab es noch nie - Danni lehnt einen Fall ab! Dorothea Falkenmayer wurde anonym von einem Chatroom-Besucher angzeigt, ein zu inniges Verhältnis mit ihrem Mops zu haben. Als Danni merkt, wie einsam die Frau ist und wie mutig es ist, zu ihrer merkwürdigen Leidenschaft zu stehen, nimmt sie sich des Falls doch an. Die Staatsanwältin, die sich wiederum vollkommen dem Tierschutz verschrieben hat, fordert eine harte Strafe für Dorothea.

