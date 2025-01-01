Zum Inhalt springenBarrierefrei
Danni Lowinski

Verrat

SAT.1Staffel 5Folge 7
Folge 7: Verrat

43 Min.Ab 12

Durch Dannis Verrat sitzt Pit nun im Gefängnis - wegen des vermeintlichen Mordes an einem korrupten Polizisten. Fast das Schlimmste für Dani ist, dass Pit versteht, dass ihre Liebe zur Gerechtigkeit und Wahrheit sie zu dem Verrat getrieben hat. Doch hat sie wirklich das Richtige getan? Auf Augusts Drängen stellt Danni sich dann im Indizienprozess als Zeugin zur Verfügung. Doch letztlich fehlt ein schlüssiger Beweis: Die Leiche muss her. Eine Aufgabe für Danni und ihr Team!

SAT.1
