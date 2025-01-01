Danni Lowinski
Folge 4: Dannileaks
43 Min.Ab 6
Der 17-jährige Christian hat genug von Investment-Banken und deren dubiosen Geschäften. Kurzerhand legt der Hacker deren Computersystem lahm. Und weil sich die Staatsanwaltschaft das nicht gefallen lassen will, nimmt er sich deren System auch gleich vor. Ein Fall für Danni Lowinski ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Danni Lowinski
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Phoenix Film Karlheinz