Die abgedrehtesten Feier-FauxpasJetzt kostenlos streamen
Darüber staunt die Welt!
Folge 1: Die abgedrehtesten Feier-Fauxpas
103 Min.Folge vom 14.06.2025Ab 12
Heute geht es auf den Dancefloor und einen feuchtfröhlichen Pannen-Trip durchs völlig verflixte Party-Jahr. Seien es die dümmsten Raver am Ballermann, überzuckerte Monster-Kids an Halloween oder die dämlichsten Gäste auf der Traumhochzeit - mit völlig abgedrehten Feierbiestern wird jedes Fest zu einer großen Lachnummer.
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Darüber staunt die Welt!
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Genre:Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben