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Darüber staunt die Welt!

Die abgedrehtesten Feier-Fauxpas

ProSiebenStaffel 5Folge 1vom 14.06.2025
Die abgedrehtesten Feier-Fauxpas

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Darüber staunt die Welt!

Folge 1: Die abgedrehtesten Feier-Fauxpas

103 Min.Folge vom 14.06.2025Ab 12

Heute geht es auf den Dancefloor und einen feuchtfröhlichen Pannen-Trip durchs völlig verflixte Party-Jahr. Seien es die dümmsten Raver am Ballermann, überzuckerte Monster-Kids an Halloween oder die dämlichsten Gäste auf der Traumhochzeit - mit völlig abgedrehten Feierbiestern wird jedes Fest zu einer großen Lachnummer.

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